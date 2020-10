Coach Montanier duidelijk over blessure Muleka en mogelijke transfer Laifis: "Enige reden dat hij er binnen twee weken niet bij is ..."

Konstaninos Laifis stond niet op het wedstrijdblad in de Waalse derby tussen Charleroi en Standard, Jackson Muleka viel dan weer uit.

Hij stond niet op het wedstrijdblad, al was dat volgens de coach om geen gezondheidsrisico's te nemen: "We speelden donderdag ook een slopende match." Normaliter vertrekt Laifis echter maandag naar Sampdoria Genua, waar hij medische testen zou afleggen.

Geen vrees

"Ik vrees niks. De enige reden dat hij er niet bij zou zijn na de interlandbreak is dat hij zich zou geblesseerd hebben bij zijn nationale ploeg", is coach Montanier dan weer duidelijk.

Of dat bluf is of ernst? Dat zal de komende weken nog moeten gaan blijken. Ondertussen blesseerde Muleka zich wel: "Het is een spierblessure. Ik hoop dat het niet te ernstig is", aldus Montanier daarover.