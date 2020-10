🎥 Doku neemt afscheid van Anderlecht: "Met pijn in het hart, het was een droom om bij Anderlecht te spelen"

"Enkele dagen geleden kreeg ik een aanbieding van Rennes, een club die zeker is van de Champions League", steekt Doku van wal. "Van dan af is alles heel snel gegaan. Ik moet nu afscheid nemen van de club van mijn hart. Van jongens waar ik alles samen mee beleefd heb: mijn eerste assist, mijn eerste goal, mijn eerste cap en zelfs mijn eerste rode kaart."

"Ik speel sinds mijn tien jaar in het paars, samen met Killian, Yari,... We doorliepen alle reeksen, ik als snelste natuurlijk. Samen in de eerste ploeg staan was een droom voor ons. Merci dat jullie in ons geloofden. Ik vertrek met pijn in het hart, maar ook met trots. Want ik sta nu tussen jongens als Romelu en Youri, dat is toch wel iets. Voor altijd een Sporting-boy!"

Thank you to everyone @rscanderlecht for the past 8 years I’ve been a part of this family, supporting me to grow as a player and a person.



I love this club and will never forget the memories we have shared. I wish you success for the future and I’m sure we will meet again 🙏🏾💜 pic.twitter.com/dIRjDTNqWJ