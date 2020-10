Van Eetvelt reageert op transfer Doku: "Geen onderdeel van ons plan, maar we konden niet anders"

Jérémy Doku is officieel een ex-Anderlecht-speler. Dat doet pijn bij veel supporters, maar ook bij het bestuur. CEO Karel Van Eetvelt liet hem met pijn in het hart vertrekken, maar de financiële situatie noopte hen ertoe.

"Jeremy nu verkopen was geen onderdeel van ons plan, dus ik betreur dat we hem moeten laten gaan. Maar we kregen van Rennes een zeer goed bod, een absoluut recordbedrag voor RSCA", aldus Van Eetvelt. "In de huidige situatie, die iedereen intussen wel kent, was het niet te weigeren. Met de overeengekomen transfersom kunnen we de financiële gezondheid van de club, stap per stap, blijven veiligstellen. Jeremy, die deze stap hogerop verdient, wensen we allemaal veel geluk toe bij dit nieuwe avontuur.”

Ook Peter Verbeke had hem vanuit sportief oogpunt uiteraard liever gehouden. "Dit is natuurlijk een zware aderlating. Het is ook een transfer die niet past binnen onze sportieve visie. Maar we moeten eerst onze financiële positie veiligstellen, vooraleer we die visie ten volle kunnen uitrollen."

"Het is nu aan Yari, Mus, Francis en anderen om een stap te zetten. Daarnaast was het ook de wens van Jeremy om deze stap te zetten en zich verder te ontwikkelen bij een club die in de Champions League actief is. Deze transfer is wel opnieuw een compliment voor onze gehele jeugdwerking. We wensen Jeremy alle succes en hopen dat Rennes niet zijn eindbestemming zal worden.”