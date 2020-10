42-voudig international Engeland gratis op te pikken na ontbinden contract

Clubs die nog nood hebben aan een spits met de nodige internationale ervaring zouden zich wel eens in de handen kunnen wrijven.

Danny Welbeck en Watford zijn overeengekomen dat het voor beide partijen beter was per direct de samenwerking stop te zetten. Het contract van de 42-voudig international werd ontbonden, waardoor hij nu een transfervrije speler is.

Welbeck brak door vanuit de jeugd van Manchester United, maar bleek eigenlijk al die jaren een 'eeuwige belofte'. Ook zijn transfer naar Arsenal werd geen succes. Desondanks kwam hij dus wel tot 42 caps.

Bij Watford was hij één van de grootverdieners, maar zijn bijdrage was vorig seizoen minimaal. Amper drie doelpunten op 20 wedstrijden. Daardoor besloot Watford afstand te nemen van het grote salaris van Welbeck.

De Engelse spits kan nu nog tot 16 oktober op zoek naar een andere club.