Ook de Pro League neemt nieuwe coronamaatregelen: algemeen rookverbod bij wedstrijden in 1A, 1B en de Beker van België

Er zijn vandaag enkele nieuwe coronamaatregelen ingevoerd met betrekking tot de horeca en de nauwe contacten, maar ook in het voetbal wordt een belangrijke maatregel ingevoerd. Zo zal er na de interlandbreak een rookverbod gelden in 1A, 1B en bij wedstrijden in de Beker van België.

De Pro League heeft een belangrijke beslissing genomen. Zo zullen ze na de interlandbreak een algemeen rookverbod invoeren voor wedstrijden in 1A, 1B en de Beker van België. De Pro League heeft het nieuws zelf laten weten. Volgens de Pro League is het afzetten van het masker om te roken geen rechtsgeldige uitzondering op de mondmaskerplicht. Ze leggen uit dat het rookverbod is ingevoerd na een overleg met de clubs, de administratie en de kabinetten van de ministers van Sport. Algemeen Rookverbod in Pro League wedstrijden.



▶️ https://t.co/rjSVaqBPK1



•



Interdiction générale de fumer lors des matchs de la Pro League.



▶️ https://t.co/HBrjFG3MMS pic.twitter.com/0oz0TeVuoo — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) October 6, 2020