Diego Maradona test negatief op het coronavirus

Diego Maradona heeft niet positief getest op het coronavirus en daarmee haalt heel Argentinië opgelucht adem.

Het was nogal een raar zicht. De trainer van Gimnasia y Esgrima en Argentijnse voetballegende werd afgelopen weekend gespot met een rare helm over het gezicht. Maradona was namelijk in contact gekomen met iemand die positief had getest en wou zo geen risico lopen.

Ondertussen is de Argentijn zelf ook getest en kwam de test negatief terug. Zowel Maradona als zowat elke Argentijnse voetballiefhebber reageren opgelucht.

"We bedanken de Argentijnen voor hun geuite zorg en de ondersteuning die hij heeft mogen ontvangen. Blijf alert, want het virus is nog altijd onder ons", klinkt het.