Imoh Ezekiel verlaat Kortrijk via een achterpoortje: de 26-jarige spits die al jaren voorbij zijn hoogtepunt is

Na enkele inkomende transfers nam KV Kortrijk op dinsdag 6 oktober afscheid van Imoh Ezekiel en Abdul Ajagun. De twee Nigerianen kwamen al even niet meer op het voorplan voor bij de club en mogen uitkijken naar een nieuwe werkgever.

KV Kortrijk en de twee spelers lieten in onderling overleg hun contracten ontbinden. Ajagun, een aanvallende middenvelder, speelde tijdens zijn enige Belgische avontuur 74 officiële matchen voor KVK. Imoh Ezekiel droeg 39 keer het shirt van Kortrijk sinds zijn komst in 2018.

Gepiekt bij Standard

Bij Ezekiel is het toch opvallend dat hij langs een achterpoortje van het Guldensporenstadion moet vertrekken. Als tiener brak hij door bij Standard en liet hij fantastische dingen zien. Zijn snelheid was een groot wapen en daar koppelde hij ook nog wat scorend vermogen aan. Kortom, hij was zeer nuttig in een systeem met twee spitsen.

Het was dan ook opvallend dat hij als 20-jarige voor een lucratief avontuur in Qatar koos. Hij keerde al snel terug naar Standard -op huurbasis- en in het seizoen dat daarop volgde streek Ezekiel neer bij Anderlecht.

Hij kon er nooit echt zijn stempel drukken en dat lukte bij geen enkele club meer waar hij aan de slag ging. Het hoogtepunt van zijn carrière, en Ezekiel is nog altijd maar 26 jaar, ligt toch al geruime tijd achter zich.

Bij Kortrijk past hij niet meer in de plannen en het wordt dus uitkijken naar een nieuwe club. Maar wie durft die gok te wagen?