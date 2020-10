Mousa Dembélé stond plots bij een last-minute transfer naar deze Belgische club

Mousa Dembélé had zomaar terug in de buurt kunnen komen vallen, al ging de deal uiteindelijk toch nipt niet door.

Mousa Dembélé werd namelijk gelinkt aan Antwerp, wat voor de 33-jarige middenvelder een opmerkelijke transfer zou zijn geweest.

Chinese club zegt nee

Dembélé is namelijk een jeugdproduct van Beerschot. D'Onofrio drukte door en een en ander leek mogelijk, maar Guangzhou R&F legde de boden van The Great Old allemaal naast zich neer.

En dus ging de deal nipt niet door, al zat de kans er volgens La Dernière Heure wel degelijk heel goed in. Antwerp deed op de laatste dag van de transfermercato vier opvallende transfers, maar dat hadden er dus vijf kunnen zijn.