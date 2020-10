Promovendi maken indruk: "OH Leuven, Beerschot, maar ook Westerlo en Union halen het niveau van 1A"

Het is opmerkelijk na acht speeldagen. Zowel Beerschot als OH Leuven draaien vlot mee in de linkerkolom van het klassement. En dat als promovendi ...

Het is wel vaker dat nieuwkomers het zeker niet slecht doen in de start van de competitie, maar deze keer is het toch wel opvallend en sterk werk.

Beerschot (15 op 24) en OH Leuven (14 op 24) doen zelfs volop mee voor de top-4 voorlopig. Het stemt ook tot nadenken.

Union & Westerlo

"We hebben het niveau om in 1A te spelen en het is goed dat we bovenaan meedraaien", aldus Thomas Henry daarover.

"Ik zei het al vaker dat zowel wij als Beerschot de kwaliteiten hebben. Maar ook Union en Westerlo halen dat niveau, denk ik."