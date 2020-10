De euro is gevallen: "De conclusie is dat we 1B grondig moeten herbekijken"

De Pro League heeft vandaag een Algemene Vergadering gehouden, maar daarin is weinig beslist. Wel zijn ze overeengekomen de hele werking te laten herbekijken door een extern bureau. En - misschien nog belangrijker - gaan ze eindelijk 1B aanpakken.

CEO Pierre François - nog altijd aan boord en ook niet ter discussie gesteld - gaf meer tekst en uitleg. "Het was een positieve vergadering", aldus François. "Er was veel bereidheid om te werken aan de toekomst van de Pro League. Daarom gaan we ook een expertenbureau inhuren om de werking helemaal van top tot teen te hervormen."

"Het management van de Pro League gaf een overzicht van de stand van zaken over de audit inzake de werking van de Pro League en de toekomst van het professionele voetbal in ons land. De Algemene Vergadering gaf haar mandaat aan het management om de volgende fase van deze audit op te zetten, samen met een delegatie van de Raad van Bestuur."

Maar dus ook 1B, want de grootste vrees van de meeste clubs is nog altijd om daarin terecht te komen. "Een hervorming van 1B is nodig en hoog tijd", bevestigde François.