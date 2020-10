Vanhaezebrouck haalde Raskin naar Gent: "Ze hebben hem bij het huisvuil gezet en daar hebben ze nu dik spijt van"

Als u de laatste weken Nicolas Raskin nog niet aan het werk hebt gezien, raden we u aan dat zo snel mogelijk eens te doen. De 19-jarige middenvelder van Standard bestormt de Belgische voetbalvelden met vechtlust en techniek. De reden ook waarom Hein Vanhaezebrouck hem naar Gent haalde...

Raskin viel Vanhaezebrouck op nadat Mogi Bayat hem op zijn speler attent had gemaakt. "Hij was onvoorstelbaar goed in een oefenmatch tegen Lens. Hij zou ook binnen het jaar in de ploeg hebben gestaan. Alleen ben ik dan helaas vertrokken bij Gent. Een grote mea culpa is hier op z'n plaats. Ik overtuigde die jongen om naar Gent te komen omdat ik in hem geloofde, maar een paar maanden later liet ik hem in de steek", aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Toch kreeg Raskin nog eens zijn kans bij de Buffalo's, maar het bleef bij één invalbeurt. "Daarna heeft hij bij Gent geen seconde meer gespeeld. Ze hebben hem bijna letterlijk buiten geduwd en bij het huisvuil gezet. Uiteindelijk is hij, in januari 2019, naar Standard vertrokken voor 200.000 euro. Een van de toptalenten van België, stel je voor. Daar hebben ze nu dik spijt van, maar het is hun eigen schuld."