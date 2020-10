"Iemand zal Charleroi moeten uitleggen dat ze geen Europees meer spelen dit seizoen"

Charleroi deed op de slotdag van de transfermercato nog enkele pittige transfers. Rest de vraag: hoe gaan ze iedereen opstellen?

Busi vertrok weliswaar naar Italië, met Van Cleemput werd bij KV Mechelen meteen een vervanger gezocht.

En toch: op rechtsachter is de spoeling al bij al dun voor de Zebra's, iets wat voorin toch anders is. Met Rezaei, Nicholson, Fall & co is de concurrentie nu al enorm.

Veel concurrentie voorin

Bovendien kwamen er met Berahino en Teodorczyk nóg twee sterke aanvallers bij. Wanneer of hoe kan iedereen spelen?

"Ze denken dat ze Europa League moeten spelen of zo", opperde Filip Joos in Extra Time. "Ze gaan ze moeten zeggen dat ze geen groepsfase spelen", pikte Vandenbempt meteen in.