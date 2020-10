Pro League-vergadering gedaan: Croonen krijgt vertrouwen van de Algemene Vergadering, geen stemming over François

Na meer dan drie uur is de Algemene Vergadering van de Pro League rond 18u naar buiten gekomen. Veel veranderingen hoeft u niet te verwachten. Het vertrouwen in Peter Croonen werd bevestigd, over CEO Pierre François is er niet gestemd.

Een paar ploegen lieten het leidersschap van de Pro League op de agenda zetten, maar Croonen kwam er als overwinnaar uit. Hij kreeg de steun van de meerderheid van de clubs. Over het mandaat van Pierre François werd er zelfs niet gestemd. Eén wijziging: OHL-CEO Peter Willems wordt toegevoegd aan de Raad van Bestuur van de Pro League. Vincent Goemaere trok zijn kandidatuur zelf in.