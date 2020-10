Debuut in mineur voor Sebastiaan Bornauw: "Ook hier zal hij veel uit leren"

Een kwartier voor tijd was het de beurt aan Sebastiaan Bornauw. De verdediger van FC Köln ging vijf minuten voor tijd onhandig aan Zaha hangen. Gevolg: geen zege voor de Duivels en een domper in mineur voor de blonde verdediger.

Meteen na het laatste fluitsignaal was het Castagne die in de blonde haren van Bornauw aaide. De ex-speler van Anderlecht had zich zijn debuut ietwat anders voorgesteld. Na afloop nam Roberto Martinez het op voor zijn youngster.

"Deze avond mag zeker geen slechte herinnering blijven voor Bornauw. Op mentaal vlak legde hij het voorbije jaar al enorme stappen af. En ook hiervan zal hij leren en beter worden", aldus Martinez..

"We hadden ook tegen een gemakkelijkere tegenstander kunnen spelen, maar dat is niet goed voor de groeicurve van onze jonge spelers. Deze wedstrijden, tegen een sterke tegenstander, zijn ideaal. Alleen zo blijf je groeien."

"Ik vond ons overigens in balverlies echt goed spelen, alsof we al jaren samenspelen. In balbezit was het misschien allemaal wat moeizamer, toch zag ik enkele knappe flitsen. En ons doelpunt kwam er na een schitterende aanval", besluit de bondscoach van de Belgen.