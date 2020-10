FC Transfervrij: lange weken in het vooruitzicht voor 27 spelers zonder club

De spelers die nu nog geen club hebben gevonden, en dat zijn er dit jaar heel veel, zitten met een probleem. Ze zijn dan wel gratis op te pikken door clubs uit 1A, 1B of zelfs een lager niveau, maar wie gaat hen komen halen?

De transfermercato is sinds maandag middernacht officieel gesloten en de profclubs kunnen geen spelers meer wegplukken bij elkaar. Spelers zonder contract binnenhalen is nog wel aan de orde. Zo legde KV Mechelen dinsdag Sandy Walsh nog vast. De club had Jules Van Cleemput verkocht op deadline day en was op zoek naar een vervanger.

Walsh is dus een van de gelukkigen, maar er zijn ook een pak spelers (zie onderaan) die nog geen nieuwe club hebben gevonden. Bovendien zal het niet makkelijk zijn om nog snel een nieuwe werkgever te vinden.

Kernen zijn rond

Clubs hebben hun huiswerk normaal gezien wel af nu. De kern is rond en als er in de komende weken toch nood blijkt te zijn aan een nieuwe speler, staat de volgende mercato al bijna voor de deur. Voor Nieuwjaar staan er nog elf speeldagen in het programma in de Jupiler Pro League.

Twee voorbeelden van die moeilijke zoektocht. Clement Tainmont (34, einde contract bij KV Mechelen) lanceerde een oproep op Twitter omdat hij al sinds 30 juni zonder club zit. Baptiste Aloé (einde contract bij Beerschot en vond op 5 oktober een club in Portugal) zocht dan weer een club via LinkedIn.

Un Retweet ne coûte rien. Merci pour le soutien et la compréhension de cette démarche 🙏 pic.twitter.com/IhzgKXydlb — Clément Tainmont (@Clemtizou) October 8, 2020

• Formé à l’OM, Baptiste Aloé 🇫🇷 cherche un club sur ... LinkedIn. pic.twitter.com/pizg7xRrF3 — Treize013 (@treize013) September 22, 2020

De lijst met spelers die tot aan het einde van vorig seizoen onder contract lagen bij een club in 1A of 1B en nu vrij zijn is lang. Er staan ook enkele spelers tussen wiens contract na 1 juli is ontbonden.

Doelmannen: Mouez Hassen, Yves De Winter, Sébastien Bruzzese

Verdedigers: Goran Milovic, Marvin Baudry, Jimmy De Jonghe, Nana Asare, Luis-Pedro Cavanda, Yaya Sané, Mamadou Bagayoko, Joan Campins

Middenvelders: Steven Defour, Samir Nasri, Abdul Ajagun, Sambou Yatabaré, Alexander Maes, Elohim Rolland, Killian Overmeire, Daniel Milicevic

Aanvallers: Marton Eppel, Idrissa Sylla, Imoh Ezekiel, Hervé Kagé, Joseph Akpala, Sami Allagui, Clement Tainmont, Olivier, Dhauholou