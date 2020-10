Lokeren-Temse breidt staf verder uit en haalt nu ook nieuwe keeperstrainer binnen

Bij Lokeren-Temse haalden ze deze week een nieuwe trainer binnen en ook de rest van de staff wordt verder aangevuld. Zo heeft de club met Björn Uyttendaele een nieuwe keeperstrainer gehaald.

Björn Uyttendaele heeft een verleden in het Daknamstadion, want hij was de voorbije vier jaar bij de Sporting Lokeren aan de slag tot de club te maken kreeg met het faillissement. Nu gaat hij dus als keeperstrainer werken bij Lokeren-Temse.

Hij zal de drie doelmannen van de A-kern begeleiden en ook de jongere doelmannen zal hij opvolgen. Uyttendaele zelf vindt het een hele eer dat hij bij de club aan de slag kan. "Ik was en ben nog altijd een trouwe fan van de club. Ik kijk er naar uit om met de doelmannen aan de slag te gaan."