Sammy Bossut werkt aan terugkeer na zwaar schedelletsel: "Met helm hopelijk speelklaar tegen het einde van het jaar"

Het zag er even niet goed uit voor Sammy Bossut. De doelman van Zulte Waregem kwam in een oefenwedstrijd tegen KAA Gent onzacht in aanraking met een tegenstander en liep een schedelfractuur op. De 35-jarige doelman werkt nu hard aan zijn terugkeer.

Eerst en vooral beseft Sammy Bossut dat het erger had kunnen aflopen. "Was ik een klein beetje hoger of lager geraakt, dan was ik nu misschien nog van de kaart. Ik heb geluk dat mijn evenwichtsorgaan niet is geraakt. Aan mijn linkerkant hoor ik wel 30% minder goed", gaf hij aan in Het Laatste Nieuws. De 35-jarige doelman van Zulte Waregem is niet van plan om te stoppen met voetballen. "Dit was gewoon pech. Hopelijk ben ik tegen het einde van het jaar speelklaar. Met helm. Ik kom zeker terug op niveau. Niet aan twijfelen."