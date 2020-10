Virton verdedigde zich vandaag voor het BAS

Virton moest zich donderdag verdedigen voor het BAS. Het is nog niet duidelijk wat het vonnis zal zijn.

Bij Sudpresse staat te lezen dat Virton zich donderdag moest verdedigen voor het BAS. Op sportief vlak moet de club waarschijnlijk op niets meer hopen, maar mogelijk krijgt Virton wel een compensatie als de club van bepaalde verdenkingen wordt ontdaan

Het vonnis is voor volgende week. Het is niet duidelijk of de beslissing van de rechtbank positief of negatief zal zijn voor Virton.