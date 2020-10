Alexis Saelemaekers luistert debuut op met assist: "Dit is een enorme ervaring voor mij"

Alexis Saelemaekers was een van de debutanten tegen Ivoorkust. De flankspeler kreeg een basisplaats van Roberto Martinez en vervulde zijn rol zoals we van hem gewend zijn: zonder schroom en met veel energie. Na afloop was de speler van AC Milan dan ook erg opgetogen.

Een brede glimlach op het jonge gezicht: zo stapte de ex-speler van Anderlecht de perszaal binnen na zijn eerste negentig minuten als Rode Duivel. "Dit was een enorme ervaring voor mij. Zoals steeds heb ik alles proberen te geven. Op zich ben ik dan ook tevreden met mijn prestatie, alleen is het erg jammer dat de wedstrijd op een gelijkspel eindigde." Het gaat goed met Saelemaekers, zoveel is duidelijk. Na een aarzelende start bij AC Milan komt hij alsmaar vaker aan spelen toe in de Serie A. "Ik weet wat ik kan en wat ik niet kan, dat is belangrijk. Ik train elke dag zeer hard om beter te worden. Op dit moment loopt het allemaal heel aardig", aldus Saelemaekers. Met een knappe assist schotelde Saelemaekers Batshuayi zijn negentiende doelpunt als Rode Duivel voor. De spits van Crystal Palace gaf aan dat het doelpunt niet zomaar uit de lucht kwam vallen. "Daar hebben we woensdag heel hard op getraind. Maar ik geef toe: er was wel wat geluk mee gemoeid. Mijn viering? Niet speciaal, hoor. Ik ben nu eenmaal een beetje 'funny'."