Chelsea-legende neemt het op voor Eden Hazard bij Real Madrid: "Dat zijn hindernissen die hem mentaal sterker zullen maken"

Eden Hazard valt van de ene blessure in de andere bij Real Madrid. De Rode Duivel beleeft de moeilijkste periode in zijn carrière en in de wandelgangen worden er al vragen gesteld over zijn toekomst in Madrid.

Real Madrid zal deze keer zijn tijd nemen met Hazard en hem niet te vroeg terug de wei in sturen. De Rode Duivel herviel al een paar keer terug in zijn enkelblessure en de Koninklijke wil geen onnodige risico's nemen met hun vleugelspeler. Volgens Didier Drogba, voormalige Chelsea-ster, is het een kwestie van aanpassing. "Met blessures heb ik veel ervaring. Ik was al 19 toen ik de stap maakte vanuit amateurniveau naar een professionele club. Men vroeg me om twee keer per dag te trainen, elke dag. Daarvoor trainde ik af en toe een keer en wanneer ik wou. Mijn lichaam moest zich aanpassen en dat vergde tijd", zegt Drogba aan RTL Sport. De Ivoriaan twijfelt niet dat Hazard zijn beste niveau gaat halen bij Real Madrid: "Het is net dan dat je sterk moet zijn in het hoofd. Voor Eden is het moeilijk om mee te leven en zelfs frustrerend voor mij omdat ik weet tot wat hij in staat is. Hij moet zich hier doorslaan, het zijn hindernissen die hem mentaal sterker zullen maken."