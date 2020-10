Bondscoach Ivoorkust was toch onder in de indruk van experimenteel België: "Er zit een echte spelfilosofie in dat team"

Hazard, De Bruyne en Alderweireld heetten donderdagavond Trossard, Vanaken en Vanheusden. Onze Rode Duivels boetten serieus wat aan kwaliteit in tegen Ivoorkust. Toch was de bondscoach van de Ivorianen, Patrice Beaumelle, zeer tevreden met het gelijkspel tegen België.

Want ook de Ivorianen kunnen verzachtende omstandigheden inroepen. "Het was niet makkelijk voor ons, want het was 11 maanden geleden dat we nog gespeeld hadden", zegt bondscoach Baumelle aan Sporza na de partij.

"Ik wil vooral mijn spelers feliciteren, dat ze er voor zijn blijven gaan, vooral na een moeilijke eerste helft, waarin we veel gelopen hebben. Het was niet de typeploeg van de Belgen, maar zijn gewoon van samen te spelen en te leven. Dat voel je. Er zit een echte spelfilosofie in dat team."

De 42-jarige Fransman vond het gelijkspel een bilijk resultaat. "Ik denk dat de draw het spelbeeld reflecteert. We hebben goed samengespeeld, hadden doelkansen, counters. Ik ben heel tevreden."