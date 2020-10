Racing Genk reageert op Joakim Maehle: "Uit respect voor de fans hem niet laten vertrekken"

Joakim Maehle was niet te spreken over het afketsen van zijn transfer naar Olympique Marseille. Racing Genk heeft nu gereageerd.

In Het Belang van Limburg komt de Limburgse club terug op de openlijke kritiek van hun Deense rechtsachter. "De timing van het bod waarmee Marseille op de proppen kwam, was voor ons zeer ongelukkig. Terwijl we al maanden de interesse van andere clubs hebben afgeblokt, kwam nu een aanbieding binnen op minder dan twaalf uur voor het verstrijken van de transferdeadline. Dat gaf weinig speelruimte voor onderhandelingen."

"De aanbieding was mooi, maar niet van die aard dat iedereen binnen en rond de club nu vrede kon nemen met een verkoop van een van onze dragende spelers. KRC Genk had zich ten opzichte van de spelersgroep en de fans geëngageerd om in deze mercato geen van de sleutelpionnen te transfereren. Uit respect voor spelers en fans hebben we dat ook niet gedaan."

"We zijn ervan overtuigd dat Joakim Maehle dit seizoen opnieuw zijn waarde voor de ploeg zal bewijzen. Uiteraard zullen we er met z'n allen alles aan doen opdat Joakim volgende zomer alsnog zijn verdiende transfer kan maken", besluiten ze positief.