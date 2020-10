Wedstrijd RSCA Women in Lotto Park uitgesteld vanwege corona

RSCA women ziet hun wedstrijd tegen Eendracht Aalst uitgesteld worden.

Normaal gezien zouden de vrouwen van Anderlecht voor de wedstrijd tegen Eendracht Aalst hun wedstrijd afwerken in het Lotto Park, maar corona gooit roet in het eten.

De vrouwen van Eendracht Aalst moeten in quarantaine en dus werd er in samenspraak met Anderlecht besloten de wedstrijd uit te stellen naar 13 oktober om 20u. Wie al een ticket had gekocht, krijgt deze terugbetaald.