Hoe zit het het nu met stadionplannen Club en Cercle? Burgemeester is héél optimistisch ondanks slecht nieuws: "Enkele woorden volstaan mogelijk"

De stadionplannen van Club Brugge en Cercle Brugge leken door een beslissing van de Raad van State de vuilbak in te mogen, maar in Brugse hoek blijft men optimistisch.

De Raad van State had slecht nieuws voor de stadionplannen van Club Brugge en Cercle Brugge, maar de stad blijft hoopvol;

Onder meer over de parking waren serieuze vragen voor het stadion aan de Blankenbergsesteenweg, maar doordat enkel Cercle daar gaat spelen zou dat makkelijk kunnen worden opgelost.

Optimisme

"Een paar woorden aanpassen kan voldoende zijn", aldus burgemeester De Fauw in Het Nieuwsblad over de hele zaak.

"Als we met de aanpassingen tegemoet kunnen komen aan het arrest, dan zijn we optimistisch", ziet hij het zeker nog goedkomen. "We blijven voor dat stadion gaan."