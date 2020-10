Oefenwedstrijd: KRC Genk raakt niet voorbij Feyenoord

Door de interlandbreak staan er dit weekend geen wedstrijden in de Jupiler Pro League op het programma, maar er worden wel oefenwedstrijden afgewerkt door de Belgische clubs. KRC Genk kwam deze middag in actie tegen Feyenoord.

Bij de Limburgers missen ze uiteraard enkele spelers, omdat ze werden opgeroepen voor de nationale ploeg en daardoor stonden er enkele tieners aan de aftrap. KRC Genk begon wel uitstekend aan de wedstrijd, want na nog geen 5 minuten had Theo Bongonda de score al geopend via een strafschop.

Net voor de rust kreeg ook Feyenoord een strafschop en Leroy Fer zette de gelijkmaker op het bord. Na de rust werd niet meer gescoord, waardoor 1-1 dus ook meteen de eindstand was.