Engelse topclub bevestigt interesse in Lionel Messi voor volgende zomer: "We hebben de financiële kracht om hem binnen te halen"

Lionel Messi leek tijdens deze zomer lang op weg naar de uitgang bij FC Barcelona, maar de Argentijn besloot dan toch om bij de Catalaanse topclub te blijven. De beslissing zou echter maar van korte duur zijn, want de kans is bestaande dat Messi na dit seizoen wel zal vertrekken.

Uiteraard tonen enkele topclubs interesse in Lionel Messi, maar net zoals de voorbije zomer, zou Manchester City ook na dit seizoen de favoriet zijn om de Argentijnse sterspeler binnen te halen. Omar Berrada, de chief operating officer bij Manchester City, gaf bij SkySports meer uitleg over een eventuele transfer.

"Hij is de beste speler in de wereld. Elke club zal wel de mogelijkheid bekijken om hem binnen te halen. Ik denk dat wij de financiële kracht hebben om de investering te maken wanneer het mogelijk is", aldus Berrada.