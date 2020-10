Professor haalt uit naar gunstige RSZ-voorwaarden profvoetbal: "Twee jaar na schandaal... Alsof er geen burgers zijn die we beter zouden helpen"

Het heeft even gestormd over de gunstige voorwaarden voor profvoetballers, maar intussen is het al even stil. Stijn Baert, professor arbeidsrecht aan de universiteit van Gent, vindt dat ongepast.

"We zijn exact twee jaar na het grote voetbalschandaal en nog steeds kosten 900 profvoetballers de schatkist 100 miljoen RSZ-voordeel per jaar. Alsof er geen burgers zijn die we met dat geld beter zouden kunnen ondersteunen", haalde prof uit op Twitter. Er liggen wel al verschillende wetsvoorstellen klaar om daar komaf mee te maken, maar voorlopig is dat er nog niet doorgeduwd. We zijn exact 2 jaar na het grote voetbalschandaal. Nog steeds kosten (bruut gerekend) 900 profvoetballers de schatkist 100 miljoen RSZ-voordeel per jaar. Alsof er geen burgers zijn die we met dat geld beter zouden kunnen ondersteunen. — Stijn Baert (@Stijn_Baert) October 11, 2020