Kritiek op De Boer, negatief record in de maak voor Oranje

Deze interlandperiode is voor Nederland de eerste met Frank De Boer als bondscoach. Oranje verloor met 0-1 van Mexico en kwam tegen Bosnië niet verder dan een brilscore. De kritiek aan het adres van de kersverse bondscoach begint al toe te nemen.

"Oranje doet pijn aan de ogen", kopte De Telegraaf op haar website. Enkele spelers kregen onvoldoendes en ook de nieuwe bondscoach kreeg kritiek. "Het spel van de ploeg van bondscoach Frank de Boer - behoudens het laatste kwartier - pijn aan de ogen en was Oranje een even grijze muis als voor de komst van Ronald Koeman in februari 2018", klonk het.

Nederland heeft in deze interlandbreak nog een kans om zich te herpakken na die twee weinig overtuigende duels. Tegen Italië wordt er maar beter gescoord, want anders is een nieuw dieptepunt bereikt. Het zou de vierde opeenvolgende match zonder gemaakt doelpunt kunnen zijn. Dat is nog nooit eerder gebeurd. In september werd met 0-1 van Italië verloren en vorige week waren er de 0-1 tegen Mexico en de 0-0 tegen Bosnië.