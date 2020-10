Liverpool en Man. Utd sturen aan op drastische hervorming: Premier League met 18 ploegen op til?

Liverpool en Manchester United hebben een voorstel ingediend om het Engelse voetbal grondig te hervormen. Een van de meest opmerkelijke punten is het terugbrengen van het aantal teams in de Premier League: van 20 naar 18.

Naast enkele grondige financiële hervormingen, willen de twee topclubs ook op sportief vlak een en ander grondig veranderd zien:

- Premier League met 18 clubs (in plaats van 20). Championship, League One en League Two telkens 24 ploegen. Twee rechtstreekse dalers uit Premier League, nummer 16 neemt deel aan de play-offs.

- League Cup en Community Shield schrappen

- Negen clubs die 'speciaal stemrecht' krijgen, op basis van hun ervaring in de Premier League.

In een statement reageerde de Premier League al op deze mogelijke hervormingen. "Het Engels voetbal is wereldwijd de meest bekeken competitie. Als we dit zo willen houden, is het belangrijk om samen te werken. Wij staan dus open voor een brede discussie over de toekomst van het spel, de competities etc. Wel is het zo dat enkele voorstellen een schadelijke impact kunnen hebben voor de clubs en het spel."