Eerste plaats op de FIFA-ranking staat woensdag op het spel voor de Rode Duivels in IJsland

Woensdag strijden de Rode Duivels tegen IJsland om de drie punten in hun poule van de Nations League. Ook de leidersplaats in de wereldrangschikking staat op het spel.

Als België deze woensdag niet verliest in IJsland behoudt het sowieso de leidersplaats in de FIFA-ranking. Die bezet het overigens al sinds 2018. Verliezen de Rode Duivels woensdag, dan lopen ze het risico om die plek op nummer 1 kwijt te spelen.

Dan moet Frankrijk wel winnen in en tegen Kroatië. Winnen Les Bleus niet in de heruitgave van de laatste WK-finale blijft België aan de leiding. In de heenmatch in groep 3 van de Nations League klopte Frankrijk Kroatië met 4-2, net zoals op het WK.