Herstellende Bossut praat over buitenlandse interesse en toekomst: "Clubleiding heeft laten weten dat het in orde komt, maar..."

Sammy Bossut herstelt momenteel van een schedelfractuur. De doelman van Zulte Waregem hoopt dat hij in 2021 opnieuw tussen de palen zal staan. Dat is bovendien nodig om een nieuw contract te versieren.

Alhoewel? Sammy Bossut verdedigt al sinds 2006 het doelvlak bij Zulte Waregem. Het is dus een understatement om te zeggen dat de 35-jarige doelman een meubelstuk is aan de Gaverbeek. “Ik speel hier meer dan vijftien jaar. De club kent mijn meerwaarde, hé.”

“Ik wil dan ook graag bijtekenen”, vertelt Bossut over zijn laatste contractjaar in Het Laatste Nieuws. “De clubleiding heeft mijn manager al laten weten dat het in orde komt, maar ik wil niet tot de laatste speeldagen in onzekerheid leven.”

Ook zonder een buitenlands avontuur is mijn carrière geslaagd

Al heeft Bossut ooit overwogen om zijn club te verlaten. “Enkele jaren geleden was er concrete interesse van Sivasspor. Het was financieel interessant, maar het sleepte te lang aan. Dan hoeft het voor mij niet meer. Ik won de Beker, speelde Europees en stond op een WK. Ook zonder een buitenlands avontuur is mijn carrière geslaagd.”