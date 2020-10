Het ACFF volgt Voetbal Vlaanderen: amateurvoetbal in Wallonië wordt stilgelegd

Net zoals in Vlaanderen, zal het amateurvoetbal ook in Wallonië enkele weken worden stilgelegd door het coronavirus. Het ACFF (Association des clubs francophones de football) volgt zo de beslissing van Voetbal Vlaanderen.

Enkele uren na de beslissing van Voetbal Vlaanderen heeft ook het ACFF laten weten dat ze de wedstrijden in het amateurvoetbal zullen opschorten. De beslissing werd eerder deze avond bekendgemaakt.

De maatregel is van toepassing op alle wedstrijden van de tweede klasse amateurs tot en met de provinciale reeksen. De maatregel zal al zeker tot 1 november van kracht zijn. Net zoals in Vlaanderen kunnen ook in Wallonië de jeugdcategorieën van de U6 tot en met de U17 gewoon blijven spelen.