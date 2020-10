Parket verzet zich tegen vrijlating Dieter Penninckx en stuurt hem opnieuw naar cel

Dieter Pennickx, voorzitter van KV Mechelen en grote man bij FNG-groep, dat nu dus failliet is, zal toch niet de cel mogen verlaten.

De topman die verdacht wordt van valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, het indienen van valse jaarrekeningen, de manipulatie van de beurskoers, het misbruik van vennootschapsgoederen, witwassen en het niet willen meewerken met beursautoriteit FSMA.

De raadkamer van Mechelen had beslist dat Pennickx onder bepaalde voorwaarden de cel mocht verlaten, maar het parket is daartegen in beroep gegaan.

Nu zal Penninckx nog twee weken in de cel mogen doorbrengen. Daarna verschijnt hij voor de kamer van inbeschuldigingstelling.