Ex-speler van Cercle Brugge en Lokeren en analist in Extra Time gaat IJsland coachen tegen de Rode Duivels

De IJslandse selectie kreeg daags voor de wedstrijd tegen de Rode Duivels een flinke opdoffer te verwerken. De voltallige trainersstaf is in quarantaine geplaatst en daardoor neemt een oude bekende van het Belgisch voetbal plaats in de dug-out.

Door de afwezigheid van Erik Hamren en zijn technische staf, zij verblijven in quarantaine, moet IJsland nog heel snel op zoek naar iemand die op de bank zal plaatsnemen tegen de Rode Duivels. Race tegen de klok Ondanks het feit dat het om een thuismatch gaat, was dat toch niet zo gemakkelijk. De keuze viel uiteindelijk op Arnar Vidarsson. De 42-jarige ex-speler van Lokeren en Cercle Brugge zat dinsdag nog in Luxemburg met de U21 van IJsland. Het werd dus een race tegen de klok voor Vidarsson om op tijd in Reykjavik te geraken. Aan Het Laatste Nieuws bevestigde hij dat hij via Lokeren om 7u20 op het vliegtuig zal stappen richting zijn hoofdstad.