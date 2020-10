Debat van de week: code oranje: wat met het amateurvoetbal? (En uw mening over het rookverbod is kristalhelder!)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Deze week debatteren we graag over de coronamaatregelen. Geef uw mening!

Vorige week stelden we u de vraag rond het rookverbod in de stadions van de Jupiler Pro League. En u stemde opnieuw massaal. En u bent het grotendeels eens met de nieuwe maatregel rond het rookverbod, omdat het gewoon een goede zaak is voor de gezondheid. Dat vindt liefst 3 op 4 onder u. Amateurvoetbal? Deze week nemen we graag de nieuwe mogelijke coronamaatregelen onder de loep met betrekking tot het amateurvoetbal in België. Dat is volledig afgeschaft voor de komende vier weken, terwijl het profbestand vooralsnog wél nog mag spelen. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Een goed besluit om het amateurvoetbal stop te zetten?

Ja, maar dan ook het profvoetbal stopzetten 17%
Ja, maar dan ook geen fans meer bij de profs 17%
Ja, zonder meer 50%
Neen, iedereen thuis douchen en dergelijke had ook gekund 17%
Neen, de huidige maatregelen waren al streng genoeg 0%
Andere mening (laat in reacties weten!) 0%