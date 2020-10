FC Luik dolblij met tegenstander Anderlecht in de Croky Cup: "Niet in vorm? Het blijft een grote club!"

Drazen Brncic is een gelukkig man! In de zestiende finales van de Beker van België ontvangt hij RSC Anderlecht met FC Luik.

Als we hadden gevraagd aan Drazen Brncic welke namen hij tijdens de loting van de Croky Cup het liefst uit de trommel had zien komen, dan zal RSC Anderlecht ergens bovenaan de lijst hebben gestaan. "Dit is een droomloting voor de club en de supporters. De stadsderby tegen Standard zou misschien nog beter zijn geweest, maar je hoort ons niet klagen", geeft de trainer van FC Luik aan.

"We koesteren zeker geen wrok tegenover Seraing dat wel tegen Standard uitkomt. Het wordt een galamatch tegen Anderlecht. Dit is een beloning voor de spelers", gaat hij verder. En misschien ook een niet geheel onmogelijke opdracht, gezien de vorm van Anderlecht? "Rustig maar. Ze zijn een team in de wederopbouw, maar het blijft een grote club. Iedereen weet waar Anderlecht voor staat", tempert hij de verwachtingen.

"Anderlecht speelt in 1A, wij in Eerste Nationale. Alleen al daarom moeten we rustig blijven. Met alle respect voor mijn ploeg. We zullen ons zeker niet gewillig naar de slachtbank laten leiden. We kennen de bekercompetitie en we kennen de knotsgekke verhalen uit het verleden. We weten wat Rebecq en Knokke al hebben klaargespeeld en wij zullen alles geven voor ons publiek."

Een publiek dat niet in grote getale aanwezig mag zijn. "Echt triest! We hopen dat de situatie gunstig evolueert. De match valt pas in december, dus wie weet... Ik hoop dat we deze match aan ons publiek kunnen schenken. Is het niet voor een vol stadion, dan voor een paar duizenden aanwezigen", hoopt hij.