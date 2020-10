Frédéric Frans blikt terug op waanzinnige Maged Samy-periode op Het Lisp met Ferrari's en gebraden kippen: "Het was er dikwijls los over"

Frédéric Frans is anno 2020 één van de defensieve sterkhouders van Beerschot, maar eigenlijk was de Kempenaar voorbestemd om altijd het geel en zwart van Lierse SK te dragen. Het begon echter mis te lopen met de komst van Maged Samy. Een onwaarschijnlijke anekdote...

Frédéric Frans trok in 1995 voor het eerst een (jeugd)shirt van wijlen Lierse SK aan. Hij bleef op Het Lisp tot 2014. Vorig seizoen passeerde hij nog eventjes bij Lierse-Kempenzonen, maar het profvoetbal trok te hard aan zijn mouw.

De 31-jarige verdediger kan een boek schrijven over zijn tijd in Lier. Vooral over Maged Samy gaan onwaarschijnlijke verhalen de ronde. In Sjotcast vertelt Frans over drie anekdotes. En het moet gezegd: ze zijn de moeite waard.

“Ik wil eerst en vooral benadrukken dat Maged op zich wel een goede kerel was”, aldus Frans. “Ik geloof oprecht dat hij het beste voor had met Lierse. Maar hij heeft te laat ingezien dat het voorbij was. Achteraf hoorde ik dat die investeerders van OH Leuven ook bij Lierse zijn langsgekomen. Had hij het boeltje toen maar overgelaten, hé.”

De Egyptenaar heeft zijn entree op het Lisp alleszins niet gemist. “We stonden op dat moment op een veertiende plaats in tweede klasse, dat destijds nog achttien ploegen telde. Maged kwam in de kleedkamer en beloofde een driedubbele premie voor overwinningen tegen ploegen die boven ons staan. Voor de ploegen onder ons werden we dubbel betaald.”

Maged Samy bij Lierse SK? Het was er dikwijls los over

“Het was er dikwijls los over”, lacht Frans. “Zo mocht de matchwinnaar enkele dagen rondrijden met zijn Ferrari of met één van zijn andere wagens. Of ik er ooit mee ben thuisgekomen? Nee, ik was niet meteen zijn beste vriend.” (knipoogt)

Het contrast met de laatste maanden van Samy bij Lierse is dan ook enorme. “Maged was ervan overtuigd dat hij de cateringkosten naar beneden kon krijgen. Voor een wedstrijd stond hij opeens op de club met een tiental gebraden kippen, salade, tomaten,... Hij begon de groenten zelf te snijden, hé! En achteraf was hij trots om te verkondigen hoeveel geld hij had uitgespaard.”