KV Mechelen schept duidelijkheid over aandelensituatie

KV Mechelen zit in een lastig parket dankzij de situatie met hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx. Zijn bedrijf FNG ging failliet en de schuldeisers hebben beslag laten leggen op zijn pakket van de aandelen van KV Mechelen.

Dieter Penninckx kocht zich voor 71,2% in bij KV Mechelen, maar er werd beslag gelegd op zijn aandelen door de schuldeisers van het failliete FNG. Dat berichtte Gazet van Antwerpen. Voor welke duur ze in beslag werden genomen is onduidelijk.

Dat ze pas na het gerechtelijk onderzoek weer vrijkomen, en dat kan jaren duren, is mogelijk. Een andere optie is dat Penninckx meewerkt aan een verkoop, zodat de schuldeisers geld zien en KV Mechelen niet langer 'gegijzeld' is.

Licentieprobleem

De club wil Penninckx alvast uit zijn bestuursfunctie ontheffen, maar die beslissing werd al uitgesteld. Communiceren met de hoofdaandeelhouder gaat niet, want hij zit in de gevangenis.

UPDATE: KV Mechelen schept duidelijkheid over aandelen.

"Bij de club is enkele weken geleden enkel het aandelenregister in bewaring genomen, zeg maar het logboek waarin je elke aandelenverkoop gedetailleerd bijhoudt. Er is geen beslag gelegd op aandelen", legde algemeen directeur Frank Lagast uit op de webstek van Malinwa.

Het in bewaring nemen van een aandelenregister betekent dat aandelen wel nog verkocht kunnen worden door de eigenaars, zoals bijvoorbeeld de vennootschappen van Dieter Penninckx, maar altijd in samenspraak én met controle door het gerecht.

Nogmaals voor de duidelijkheid: er is door niemand, ook niet door schuldeisers van FNG, beslag gelegd op KVM-aandelen.