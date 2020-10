Waar blijft de contractverlenging van Verschaeren bij Anderlecht? "Het gaat al eventjes niet meer om de centen"

Enkele maanden geleden kondigden we de contractverlenging van Yari Verschaeren al aan. Ondertussen zijn de handtekeningen nog steeds niet gezet. Al maakt Peter Verbeke zich geen zorgen.

Yari Verschaeren heeft nog een contract tot medio 2022 bij RSC Anderlecht. De Belgische recordkampioen wil die overeenkomst openbreken, maar de nieuwe bestuurstop is van mening dat de middenvelder bij een vorige verlenging al een héél forse opslag heeft gekregen.

“Maar het gaat al eventjes niet meer om de centen”, verduidelijkt Peter Verbeke in Het Laatste Nieuws. “Wel om het sportief project. Het is logisch dat Yari aan het twijfelen was om bij te tekenen. Hij zat de laatste weken regelmatig op de bank.”

Het komt wel goed als Yari Verschaeren opnieuw een dominante factor wordt bij RSC Anderlecht

Toch mogen de fans zich binnenkort aan witte rook verwachten. “Het komt wel goed als hij opnieuw een dominante factor wordt. Dat hangt natuurlijk van hemzelf af. Net als in het geval van Anderlecht.”