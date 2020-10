Slechte match voor Rode Duivels? "Het enige wat telt zijn de drie punten" en "Daardoor is dit een prachtavond"

Inpakken en wegwezen met de drie punten. Dat leek het devies na de 1-2 zege van België in IJsland. Want meesterlijk was het niet, of toch?

"Het is top als voorbereiding. Engeland heeft verloren, dus we nemen de leiding over in de groep. Het was geen makkelijke match op een moeilijk veld. We hebben een goede reactie getoond, een goede mentaliteit laten zien ook, we stonden goed in blok", aldus Axel Witsel bij VTM.

"We hebben uiteindelijk een heel goed gevoel overgehouden aan deze match. Het was geen wedstrijd die in de geschiedenisboeken zal komen, maar enkel de drie punten tellen uiteindelijk."

Drie punten

"Het resultaat is er en daar zijn we blij mee", pikte ook Simon Mignolet in. "De drie punten zijn het belangrijkste al was het niet op de mooiste manier."

"We konden op voorhand al neerschrijven dat het geen topmatch zou gaan worden. We probeerden de tweede helft niet in de problemen te komen en we hadden niet anders verwacht."