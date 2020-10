Van Am Kehrweg naar... 'Vazquez heeft al nieuwe club en staat voor héél groot avontuur'

Victor Vazquez is niet langer een speler van KAS Eupen. Maar lang lijkt de Spanjaard niet zonder club te zitten. Volgens de geruchtenmolen is hij al onderweg naar India.

Het was een verrassing van formaat toen KAS Eupen Victor Vazquez terug naar de Jupiler Pro League kon halen. Amper twee maanden later is het avontuur al voorbij. De voormalige sterkhouder van Club Brugge liet zijn contract om persoonlijke redenen ontbinden.

We hebben met z’n allen het raden naar die redenen, maar Vazquez lijkt niet stil te zitten. L’Avenir weet dat de middenvelder een akkoord heeft bij Bengaluru FC. De link met de Indische eersteklasser is snel gevonden: de Spanjaard Carled Cuadrat staat er aan het roer.