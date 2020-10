Ambities in 1B scheren hoge toppen met ultieme transfer van 2,5 miljoen euro(!)

In 1B ging het de voorbije weken soms ook bijzonder hard. Ook op de transfermarkt. Een van de laatste nieuwkomers is meteen een recordtransfer.

Al begin september was er sprake van een deal tussen de City Group en Flamengo omtrent Vinicius Souza, maar het duurde uiteindelijk nog vrij lang voor de deal geofficialiseerd kon worden.

2,5 miljoen euro

Ondertussen is dat zover en dus is er een tweede speler van Flamengo te vinden in Lommel, want daarheen trekt de centrale middenvelder van 1m87.

Hij tekende een contract tot juni 2025 en zou volgens Transfermarkt overgekocht zijn voor een bedrag van liefst 2,5 miljoen euro, een record voor 1B.