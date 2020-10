"Ik kon naar Manchester City, maar Anderlecht liet mij niet gaan"

Op zijn twaalfde kon hij naar Barcelona, op zijn vijftiende naar Manchester City, maar nu tekent hij op zijn negentiende een contract bij... KV Oostende.

Evangelos Patoulidis stond jarenlang te boek als supertalent, maar een grote doorbraak zat er nog niet in voor de jonge middenvelder. "Of ik spijt heb van hoe mijn carrière tot dusver is gelopen? Helemaal niet. Iedereen kiest zijn eigen pad en voor mij is het goed zo. Nu pas begin ik écht te groeien als speler. KV Oostende is een prima stap in mijn carrière, echt. Ik ben absoluut niet ontgoocheld in de voetballerij. Ik wil gewoon plezier beleven op het veld en hard werken ernaast", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

"Het klopt dat FC Barcelona mij wou halen, toen ik 12 à 13 jaar was. Maar ik was destijds véél te jong om die overstap te maken. Toen ik 15 jaar was, klopte Manchester City aan. Anderlecht wou me niet laten gaan. Met Yari Verschaeren doorliep ik de hele jeugd en ook met Jérémy Doku stond ik samen op het veld", aldus de nieuwste aanwinst van KV Oostende.

Uiteindelijk zag hij al die jongens doorbreken bij Anderlecht, terwijl hij zelf bij Standard aan de weg timmerde. "In mijn laatste seizoen in Brussel raakte ik geblesseerd en werd ik wat aan de kant geschoven. Daarna nam Standard mij over en bleef ik drie jaar in Luik. Twee jaar geleden kreeg ik een kans bij de eerste ploeg, maar officiële speelminuten kreeg ik niet. Dankzij mijn manager mocht ik testen bij KVO, eerst bij de beloften, dan in het eerste."