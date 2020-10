OFFICIEEL: KV Mechelen heeft erg groot transfernieuws

Het is zover: Steven Defour heeft een nieuwe club gevonden in de vorm van KV Mechelen. Het hing natuurlijk al een tijdje in de lucht.

Steven Defour trainde al eventjes mee bij KV Mechelen, nadat de ex-speler van onder meer Anderlecht en Standard geen contract meer kreeg bij Antwerp. Prestatiegericht contract Ondertussen zijn speler en club er ook uitgeraakt en dus zal de middenvelder de komende maanden te zien zijn Achter de Kazerne. Defour speelde ooit bij de jeugd van de Kakkers en keert nu dus terug naar waar het voor hem allemaal begon. Hij tekent een prestatiegericht contract tot het einde van het seizoen en zal met nummer 88 aantreden.