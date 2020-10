OH Leuven én Bjorn Ruytinx komen met ferm statement na geruzie onder supporters in verband met Jordaanse aanwinst

Nieuwkomer Musa Al-Tamari kreeg bij OH Leuven het nummer 13 van de club. En dat was hét nummer van Bjorn Ruytinx, het icoon van de Leuvenaars.

Op de sociale media hadden de voorbije weken bovendien ook al enkele Jordaanse fans voor ongenoegen gezorgd met storende berichten.

Een warme oproep van Bjorn Ruytinx en Mousa Tamari:



“Wees verdraagzaam en toon respect voor elkaar. Doe dit zowel op sociale media, als in het echte leven.”



Samen Sterker

Stronger Together

Plus forts ensemble

Stärker zusammen

แข็งแกร่งไปด้วยกัน



❤️🖤💚

معاً نحنُ اقوى pic.twitter.com/coMoeUK4rO