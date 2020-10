Remember 2002-2003: KV Mechelen heeft al eerder moeilijke periodes gekend en de weerbaarheid blijft enorm

KV Mechelen zit in een lastig parket dankzij de situatie met hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx. Als er één ding zeker is, dan is het wel dat de fans weten wat miserie is.

Dieter Penninckx is hoofdaandeelhouder bij KV Mechelen met in totaal 71,2% van de aandelen van Malinwa. En zo is de club in hoofdaandeelhouderschap in handen van één sterke man. Iets wat ze bij Mechelen oorspronkelijk niet al te graag zagen gebeuren, ook al hebben de fans ook een zitje in het bestuur.

Maar goed: het bedrijf van Penninckx - FNG, onder meer het moederbedrijf van Brantano - is zoals geweten failiet. En Penninckx zelf zit ondertussen al een tijdje in de cel. Met ook gevolgen voor Mechelen, want het aandelenregister van de club is ondertussen ook al aangeslagen.

Het gerecht zal dus een eventuele verkoop van de aandelen van Penninckx ook moeten goedkeuren. Bij Mechelen wordt er gehoopt dat er eventueel na een gesprek met Penninckx - eens hij is vrijgekomen weliswaar - op zo'n manier een oplossing kan worden gevonden.

Ze willen er bij de club alles aan doen om de club levend te houden. "De raad van bestuur rekent op het supportershart van Dieter Penninckx zodat de toekomst van de club verzekerd blijft", was algemeen directeur Frank Lagast al duidelijk in een boodschap op de webstek.

We doen het gewoon zelf - remember 2002-2003

Bij de club weten ze natuurlijk als de beste hoe een persoonlijk failliet van een groot investeerder tot problemen op clubniveau kan leiden. Niet voor niets hangt in het stadion nog steeds een bord met daarop "Remember 2002-2003."

Toen werd de club uiteindelijk gered door de supporters, in samenwerking met onder meer Mark Uytterhoeven - toen een gigantisch populair publiek figuur in heel Vlaanderen. Zo'n nieuwe reddingsactie zouden de supporters zeker aankunnen, maar iedereen hoopt dat het deze keer zover niet hoeft te komen.