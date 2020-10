Bryan Heynen kan zich na elf maanden weer voetballer noemen

Bryan Heynen staat opnieuw op het voetbalveld. Elf maanden na zijn zware blessure kondigde Genk zijn terugkeer op het oefenveld aan.

Met een video maakt Racing Genk het harde werk dat Bryan Heynen in zijn comeback had gestoken duidelijk. De middenvelder heeft maandenlang binnen gewerkt met de physical coach om er weer opnieuw te staan. En nu is hij er ook weer bij.

Heynen liep in november van vorig jaar een ernstige kruisbandblessure op. Daarmee zag hij zijn hele seizoen in rook opgaan. Ondertussen is Heynen bijna volledig fit en kan Jess Thorup straks weer beroep doen op de 23-jarige middenvelder.