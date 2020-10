Clement ziet wie de grootste uitdager is: "Ze gaan tot het einde meedoen voor de titel"

Zaterdagavond staat de clash in Sclessin tussen Standard en Club Brugge op het programma. En je kan wel echt spreken van een clash, want Philippe Clement ziet de Rouches als één van de belangrijkste uitdagers voor de titel.

Clement was bijzonder gul met de complimenten voor Standard. "Standard presteerde dit seizoen al heel goed. Niet alleen in de competitie, maar ook Europees. Je gaat ook niet zomaar winnen in Charleroi, wat altijd een moeilijke verplaatsing is. En nu zeker, gezien hun vorm", zegt hij in HLN. "Maar Standard bouwt verder op het afgelopen seizoen. Het haalt ook een hoger niveau dan vorig jaar, met jongens als Raskin en Vanheusden. Ik verwacht dan ook dat Standard tot op het einde gaat meedoen voor de titel."

Voor Club is de match het begin van een wel héél drukke periode. “Ik heb ons schema eens bekeken. Tot en met 26 december spelen we maar liefst 18 wedstrijden. Onze internationals misschien zelfs 21. Die hebben tot kerst geen enkele normale week meer. Nu, ik voel wel dat ons programma heel hard leeft binnen de spelersgroep. Misschien omdat ze mijn trainingen minder leuk vinden”, lachte hij.