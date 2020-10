Eersteklasser gaat Barcelona en PSG achterna met app die stemrecht biedt aan fans

Sint-Truiden stapt mee in een opmerkelijk initiatief. Weldra kunnen de fans een virtuele munt kopen waarmee ze beloningen kunnen winnen en stemrecht mee verkrijgen.

Sint-Truiden heeft vrijdag haar partnerschap met de applicatie Socios.com bekendgemaakt. Op die app kunnen fans speciale STVV-tokens ($STV) kopen. "Gebruikers met $STV hebben de mogelijkheid om inspraak te hebben bij beslissingen van de club, stemrecht verkrijgen bij verschillende polls via Socios.com en om beloningen te bemachtigen", luidde het op de eigen webstek.

2 euro per token

De club gaat weldra een miljoen tokens van 2 euro te koop aanbieden. De start van de verkoop is nog niet bekend. "We hopen dat het partnership met Socios.com het ons mogelijk maakt om een connectie uit te bouwen met onze fans over heel de wereld via deze gemeenschap", aldus de COO van STVV.

Enkele clubs die al werken met Socios.com: FC Barcelona, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus en AS Roma.