Hoe lost Kompany zijn middenveldprobleem op? En wie is er allemaal beschikbaar, want er valt er nog eentje af...

Vincent Kompany mag voor zondag weer aan het puzzelen. Sambi Lokonga is geschorst, Adrien Trebel is geblesseerd en nu is ook Kristian Arnstad uitgevallen. Wie kan hij nog op zijn middenveld zetten?

Gelukkig voor Kompany zijn Petr Zulj en Michel Vlap aan de beterhand. "Zij hebben deze week een betere fysieke week achter de rug. Terwijl Verschaeren bijna geen symptomen had, waren zij toch wat zieker. Maar ze zijn beschikbaar en geven ons meer opties." Met Josh Cullen heeft Kompany wel een extra mogelijkheid, maar hij kwam pas gisteren aan bij de club. "Fysiek is hij 100 procent, maar nog niet qua matchritme." Arnstad kreeg op training een tik tegen zijn hoofd en wordt opgevolgd voor een lichte hersenschudding. "Hij is nog jong en dan moeten we extra voorzichtig zijn met hem", gaf Kompany mee. De Noor zit zondag dan ook niet in de selectie. Ognjen Vranjes is dan wel weer beschikbaar. Hij testte negatief na zijn coronabesmetting.